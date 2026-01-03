VIOLENCIA DE GÉNERO: ROMPIÓ LA PERIMETRAL Y FUE DETENIDO

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Resistencia, acusado de desobediencia judicial tras violar una medida de restricción dispuesta en el marco de una causa por violencia de género.

La intervención se originó a partir de un informe de la División Sistemas de Alerta del Departamento de Violencia Familiar y de Género. El reporte indicó que el joven, quien llevaba un dispositivo electrónico dual de control, ingresó a la zona de exclusión fijada por la Justicia: se aproximó a menos de 24 metros de la víctima.

Ante la alerta, el Equipo Fiscal de Género que se encontraba de turno ordenó su inmediata detención. Efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Séptima iniciaron la búsqueda y finalmente lo interceptaron en la intersección de avenida Chaco y Carlos Hardy, mientras caminaba por la vía pública.

El detenido fue trasladado a la División Medicina Legal para los exámenes de rigor y luego fue notificado de su situación procesal. Quedó imputado en la causa por presunta desobediencia judicial, con intervención de la Fiscalía de Género N.º 5.