VILLA SAN MARTÍN VOLVIÓ A GANAR Y MANDA EN EL NORTE

Luego de la derrota en el debut en la burbuja en Villa María (Córdoba), Villa San Martín derrotó hoy a Deportivo Norte (Armstrong – Santa Fe) por 100 a 97 en tiempo suplementario. El goleador en el elenco ganador fue nuevamente Sebastián Picton con 26 puntos.

En un comienzo intenso, con la iniciativa de Deportivo Norte le daba una pequeña ventaja (8 – 4). Corrían los minutos y el elenco santafesino calentaba la mano y la efectividad se hacía sentir en gran manera, donde Celestino Cupulutti era el abanderado de las ofensivas santafesinas (15 – 8).

Pero luego del tiempo muerto pedido por el entrenador Gastón Castro, el equipo ajustaba la marca y corría mejor la cancha con Favio Vieta a la cabeza, emparejando las acciones y sobre todo el tanteador, aunque los primeros diez eran para Deportivo Norte por 24 a 21.

En el segundo cuarto Villa San Martín arrancaba muy bien con Franco Vieta y Sebastián Picton, además de la explosión de Favio Vieta y su velocidad característica (29 – 31). Era otro partido, muy parejo pero la ventaja era Tricolor. El partido continuaba muy parejo y nunca había un equipo dominador o claro.

Sin embargo, en los minutos finales, las cosas eran más cerradas, aunque el elenco chaqueño con sus hombres de jerarquía podía ir al descanso largo con ventaja de 45 a 43.

En el tercer cuarto las cosas se daban muy parejas o cerradas, donde nunca había un dominador claro y prácticamente no había ventajas y el score así lo reflejaba (55-55); era un juego entre dos equipos de jerarquía y así se presentaba el tercer cuarto. Y llegaba el cierre del periodo y Deportivo Norte lo cerraba de la mejor manera con un triple sobre la chichara de Nahuel Paciotti Iacchelli para dejar el score (61 a 60) sobre Villa San Martín que tenía en Sebastián Picton lo mejor en ataque.

En el último cuarto las acciones no cambiaban mucho, no había un dominador y el juego estaba para cualquiera. Esta tendencia fue a lo largo del cuarto, a tal punto que a falta de 8 segundos, el score era 83 iguales y bola para Villa San Martín luego del tiempo muerto pedido por el entrenador Gastón Castro. Y al regreso del tiempo muerto, Villa San Martín tenía la última bola pero no podía convertir y el tiempo suplementario era una realidad. El partido concluía en 83 iguales.

Tiempo suplementario

En el suplementario, Franco Vieta y Sebastián Picton encabezaban las ofensivas y manejaban los hilos y las ofensivas del equipo en un momento crucial del juego (91 – 98). Y el cierre del suplementario tenía a un equipo de jerarquía como el chaqueño que manejaba las decisivas, llevándose un verdadero y durísimo partido ante Deportivo Norte por 100 a 97. Con este triunfo, el elenco chaqueño continúa primero en la zona Norte con 35 puntos, por encima de Echague de Paraná y Unión de Santa Fe.

Lo que viene

El próximo lunes 17, Villa San Martín se mide ante el anfitrión Ameghino de Villa María, a partir de las 19 horas en el estadio «La Leonera».

Desde el club atlético Villa San Martín hace extensivo el agradecimiento al Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco, a través de Lotería Chaqueña, el Instituto del Deportes y demás organismos que hacen posible la participación este acontecimiento deportivo a nivel nacional como lo es la Liga Argentina de Básquet (LAB) 2021.

SÍNTESIS:

DEPORTIVO NORTE (97): Cupulutti C 18; Paciotti N 19; Garello V 25; Trebuc R 9; Mare L 17; Cupulutti F 2; Cardona J 2; Giraudo S 4.

ENTRENADOR: Alejandro Cupulutti. ASISTENTE: Andrés Scipioni y Ariel Canali.

VILLA SAN MARTÍN (100): Favio Vieta 22; Cabrera M 12; Franco Vieta 12; Romero G 4; Waters A 6; Alasia F 3; Fernández L 11; Picton S 26; Barroso F 4. ENTRENADOR: Gastón Castro. ASISTENTE: Ariel Brollo.

