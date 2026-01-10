VILLA RÍO BERMEJITO VIBRÓ BAJO LA LLUVIA EN UNA NOCHE HISTÓRICA DE MÚSICA Y FIESTA, SE VIENE LA SEGUNDA NOCHE
Villa Río Bermejito fue escenario de una noche inolvidable durante la primera jornada del Festival de Apertura de la Temporada Veraniega, que se vivió con gran intensidad, música y un fuerte acompañamiento del público, incluso bajo una persistente llovizna que no logró opacar el clima festivo.
El escenario principal se llenó de ritmo y talento con la presentación de QOM LAUSHEPI, La Previa, Maxi Toloza, David Gómez, Los Genios y DJK, quienes hicieron bailar y cantar a los presentes, consolidando una apertura cargada de energía y alegría popular.
Acompañando esta importante propuesta cultural y turística, estuvieron presentes el intendente Omar Reiss, el secretario de Gobierno Cristian Radojkovich, el ministro de la Producción de la provincia del Chaco, Ing. Oscar Dudik, junto a un subsecretario del Ministerio, la diputada provincial Carina Botteri, representantes del Instituto de Turismo del Chaco, funcionarios municipales y autoridades provinciales.
Uno de los aspectos más destacados de la noche fue el buen marco de público, que a pesar de la llovizna se mantuvo firme, disfrutando del espectáculo y bailando en varios momentos bajo la lluvia, demostrando el fuerte arraigo de este festival en la comunidad y la región.
Lo que viene: dos noches imperdibles
La fiesta continúa hoy sábado 10 de enero, con una grilla artística de primer nivel que contará con las actuaciones de Hernán Arias, Santiago Cueto, Gerardo Vargas y Los Chaque’s, Los Forasteros, Cristian Flores y DJK. El valor de la entrada para esta segunda jornada es de 15.000 pesos.
En tanto, el domingo 11 de enero se vivirá la tercera y última jornada, con los shows de Los Confidentes, Seferino Torres y Tío Charly/Rock, además de uno de los momentos más esperados del festival: la tradicional elección de la Reina de la Temporada, la Reina de Villa Río Bermejito y la Reinita. Para esta noche, el valor de la entrada será de 5.000 pesos.
Villa Río Bermejito reafirma así su lugar como epicentro turístico, cultural y festivo del verano chaqueño, con un festival que combina música, identidad y participación popular.