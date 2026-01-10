AGENTES SECUESTRARON OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

Siguen investigando para dar con los autores del hecho.

Esta madrugada, personal del servicio externo de la Comisaria Cuarta, logró recuperar dos Smart Tv y un parlante en el barrio 20 de Febrero.

El hecho sucedió cuando vecinos de la zona informaron que dos hombres estarían comercializando varios bienes de dudosa procedencia. Ante la situación, iniciaron investigaciones por el lugar donde observaron a estas personas con los elementos.

Los mismos, al ver a los efectivos se dieron a la fuga y dejaron abandonado los objetos. Secuestraron los bienes y lo trasladaron a la comisaria para dar con su propietario.

