VILLA BERTHET: UN HOMBRE FUE DETENIDO POR EL HURTO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE

Personal de la Sección Rural logró recuperar el elemento sustraído de un campo en la zona de Haumonía. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Rural.



Durante la noche del miércoles, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Villa Ángela de la Sección Rural Villa Berthet esclarecieron un hecho de hurto calificado ocurrido en el Lote 9 de la colonia Haumonía, donde fue sustraída una bomba sumergible, con un alargue de aproximadamente 10 metros.

El damnificado 59 años, denunció que la bomba era utilizada para cargar piletas de agua en los potreros de un campo que alquila a pastaje. Tras realizar averiguaciones, tomó conocimiento de que un hombre de la zona ofrecía un artefacto de similares características.

A partir de tareas investigativas y luego de localizar la zona donde frecuentaba, los uniformados lograron la aprehensión de un sujeto de 38 años. Posteriormente, la bomba fue localizada en la vivienda de otro sujeto, quien la entregó voluntariamente a la prevención, manifestando que el demorado le había pedido guardarla.

Por disposición del Ayudante Fiscal Rural, fue notificado de su aprehensión porsupuesto hurto. En tanto, la bomba recuperada fue restituida al damnificado.

