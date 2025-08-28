RESISTENCIA: UN DETENIDO POR AMENAZAS CON ARMA CASERA Y RESTITUCION DE UN MOTO A UN EMPLEADO DE MOTO-UBER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Octava lograron la aprehensión de un hombre armado con una “tumbera” y recuperaron una motocicleta sustraída a un trabajador de Moto-Uber.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 16:30, cuando tres vecinas del barrio Luz y Esperanza denunciaron que un sujeto, las había amenazado con un arma de fuego de fabricación casera desde la vereda de sus domicilios sobre calle Alise Le Saige. Ante la situación, se iniciaron las tareas investigativas.

Más tarde, tras un operativo del Servicio Externo, lograron atrapar al supuesto agresor. En su poder secuestraron una “tumbera” y fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesta Amenaza con Arma”, conforme lo dispuesto por la Fiscalía en turno.

El segundo episodio tuvo lugar alrededor de las 21:50 en la intersección de avenida Laprida y calle Beltrán, donde un Moto-Uber de 29 años, fue interceptado por un delincuente armado mientras dejaba un pasajero y le sustrajo su motocicleta Gilera Smash 110 cc.

Rápidamente con las características aportadas por el denunciante, en un rápido despliegue, los efectivos divisaron al sospechoso que escapaba con el rodado, por la avenida Laprida y calle Beltrán. Al darle la voz de alto, el hombre abandonó la moto y se dio a la fuga. La motocicleta fue recuperada y entregada a su propietario, mientras se continúa con la investigación para dar con el autor del robo.

