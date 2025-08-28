PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Del encuentro participaron Fabiana Menna (presidente de la Fundación Gran Chaco), Agustín Noriega (director de Planificación de la FGCH), Horacio Duk (especialista en Agua de la FGCH), Mauricio Tinari (coordinador provincial), Ludmila Duk (coordinadora de Artesanía) y Maia Plaza Behr (representante de TNC). El equipo de Producción estuvo integrado por los subsecretarios Julio Fantin (Agricultura) y Oscar Navarro (Desarrollo Forestal); y el Director de Certificación y Competitividad, Gonzalo Riaño.

Durante el encuentro se delinearon propuestas orientadas a pequeños y medianos productores, priorizando una primera etapa de proyectos colectivos de inversión que promuevan el desarrollo sustentable.

Ejes de trabajo

Las iniciativas planteadas buscan:

-Abastecimiento de agua para consumo humano y animal.

-Proyectos productivos sustentables vinculados al manejo de recursos maderables y a la regeneración natural del algarrobo.

-Aprovechamiento de productos no maderables, como la miel y la harina de algarroba.

-Manejo de bosque con ganadería integrada (MBGI), con un fuerte compromiso con la conservación de la biodiversidad.

El Ministerio de la Producción destacó que estas acciones forman parte de una agenda común que integra a distintos actores del sector público y privado, con el objetivo de generar soluciones concretas para el desarrollo de la región y asegurar un uso responsable de los recursos naturales.