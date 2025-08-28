CASTELLI: ASISTENCIA A PRODUCTORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE PASTURAS
Tras las heladas invernales que dificultan la recuperación del pasto en distintas zonas rurales, la Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, inició un plan de asistencia a pequeños productores con el fin de garantizar la disponibilidad de alimento para el ganado.
Gracias al servicio de preparación de rollos de pastura que brinda el municipio, se pudo acopiar reservas estratégicas que hoy son distribuidas en los parajes más afectados. Esta acción permite dar respuesta inmediata a los productores que enfrentan la emergencia forrajera y la falta de pasto para sus animales.
Este miércoles 27 de agosto, la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, realizó la entrega de rollos de pastura a productores de la zona de Campo Bedogni.
Además, se hizo entrega de semillas de maíz, aprovechando que la temporada de siembra ya inició con las recientes lluvias, lo que permitirá fortalecer la producción local y mejorar la alimentación del ganado en los próximos meses.
Los productores beneficiarios destacaron y agradecieron esta iniciativa municipal que, año tras año, brinda soluciones concretas ante una demanda permanente del sector agropecuario.
Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con el campo y con los pequeños productores, acompañando a quienes día a día sostienen el trabajo rural y la producción local .