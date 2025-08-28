CASTELLI: ASISTENCIA A PRODUCTORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE PASTURAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Gracias al servicio de preparación de rollos de pastura que brinda el municipio, se pudo acopiar reservas estratégicas que hoy son distribuidas en los parajes más afectados. Esta acción permite dar respuesta inmediata a los productores que enfrentan la emergencia forrajera y la falta de pasto para sus animales.