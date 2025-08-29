VILLA ÁNGELA ALLANAMIENTO POSITIVO POR NARCOMENUDEO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron cocaína, dinero en efectivo y detuvieron a dos personas.

En un operativo antidrogas llevado a cabo en la madrugada de este viernes, personal de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela realizó un allanamiento en el barrio Mocoví, que terminó con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados al narcomenudeo, además con la detención de dos personas.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1:00, en el marco de una causa por Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, con intervención de la Fiscalía de Investigaciones Antidrogas N° 2.

Durante el operativo , los agentes secuestraron: envoltorios con cocaina, tres teléfonos, una moto tornado 250 cc, una balanza digital y un cuchillo. Además, fueron aprehendidos un hombre de 44 años y una mujer de 22 años.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la actividad ilícita.

