GENERAL SAN MARTIN  MENOR DEMORADO POR UN SUPUESTO ABUSO DE ARMA

Fue hallado en su domicilio del barrio Los Silos.

El allanamiento se efectivizo este mediodía, luego de que los agentes de la Comisaría General San Martín, lo identificaran mediante el testimonio de la victima de 22 años.

Es así que, un oficial de justicia junto con los uniformados de la seccional local ingresó a la morada y demoraron al joven de 17 años, en presencia de su madre.

Seguido a ello, inspeccionaron la finca e incautaron una “tumbera”, dos cartuchos calibre 16 y una motocicleta Zanella ZB, tipo 110, color rojo y negro, por ser de interés en la causa.

El hecho

La causa se había iniciado en base a una denuncia radicada por un joven de 22 años, quien señalo que el pasado martes a eso de las 22, se encontraba en la vereda de su domicilio del barrio Silvio Avalos, cuando pasaron dos sujetos en moto y el acompañante saco un arma de fuego y efectuó un disparo que dio en su cuerpo. El lesionado tras ser llevado al Hospital, declaro e identifico al presunto autor, quien lo lesiono en hombro derecho y cuello.-

