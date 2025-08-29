ROBA FOCOS DETENIDO POR EFECTIVOS DE LA SEGUNDA CAPITAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo detuvieron mientras realizaban recorridas preventivas por la calle Pueyrredón.

El presunto autor, fue demorado con unos cinco focos que había descolgado y desconectado pertenecientes a un comercio ubicado en Pueyrredón al 400 aproximadamente.

Tras demorarlo lo llevaron a la unidad donde permaneció alojado por infracción al Código de Faltas, pero esta siesta el propietario del local, radico la denuncia, por lo que se iniciaron las actuaciones judiciales por “Supuesto Hurto”.-

El aprehendido fue notificado de la causa y los bienes sustraídos devueltos al damnificado

