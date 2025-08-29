ABOGADO DE LA CHINA SUÁREZ HABLÓ SOBRE LOS SUPUESTOS TROLLS DE WANDA NARA: «GRAVE»

Aunque evitó mencionar nombres, reconoció que varias personas fueron señaladas. “Prefiero no dar nombres porque tenemos que dejar que la Justicia actúe”, dijo, en alusión a Lucía Campil, amiga de Wanda Nara, quien fue mencionada en la causa.

Icardi y una frase para la China Suárez que despertó bronca: «¿El destino eligió que arruinen familias?»

«No fue casualidad, el destino nos eligió», escribió Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, junto a una romántica foto con la China Suárez, su actual novia. Lo cierto es que este intento por ser detallista y demostrativo quedó completamente opacado por la sinceridad de los seguidores del futbolista, que no dudaron en liquidarlo tras el posteo.

Como ya ha sucedido otras veces, los usuarios ingresaron en la publicación con el único objetivo de dejarle en claro al jugador del Galatasaray que nadie le cree la frase que pone al destino como único responsable de la unión de ambos. Sin duda, los internautas fueron lapidarios con el ex de Wanda Nara y volvieron a mostrar rechazo por una de las parejas más polémicas del ambiente deportivo y artístico.

Entre los principales comentarios, estaban los siguientes: «No fue casualidad dice, jajaja. La China lo tenía re planeado»; «La trepadora y el despechado»; «Mirá si el destino va a estar ocupado en ustedes»; «No, no fue casualidad, fue infidelidad»; «¿El destino eligió que arruinen familias?»; y «De tu billetera se enamoró, capo».

Pero uno de los mensajes apuntó directamente al conflicto por el cual Icardi integra ahora el Registro de Deudores Alimentarios de la Argentina: «¡Ojalá el destino devuelva las obras sociales de tus hijas!», señaló una usuaria, recordándole al futbolista su irresponsabilidad hacia la salud de Francesca e Isabella, las dos niñas que tuvo con Wanda.