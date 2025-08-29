UN JOVEN RESULTO CON LESIONES TRAS CHOCAR SU MOTO CON UN AUTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sucedió en avenida Sarmiento y Entre Ríos.

La colisión se produjo a eso de las 15, siendo participes un Renault Sandero, en el que se movilizaba una mujer de 40 años, la otra parte una motocicleta Honda Wave, guiada por un ciudadano, que se encontraba inconsciente y con una fractura expuesta de tibia y peroné.

Trasladaron en ambulancia al lesionado hacia el Hospital Perrando para una mejor atención.-

