CASO $LIBRA: FERNANDO IGLESIAS SE CRUZÓ MAL CON DIPUTADOS DE LA COALICIÓN CÍVICA

Fernando Iglesias.

Finalmente, los bloques de oposición lograron poner en funcionamiento la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados, después de varios meses de trabas impuestas por el oficialismo libertario.

Y la decisión de que se votara a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, como titular de esta comisión que tiene por objeto investigar la responsabilidad de Javier Milei y de su hermana Karina en la criptoestafa, enfureció al oficialista Fernando Iglesias, que diariamente da muestras de fanatismo libertario.

Todo comenzó en redes sociales, donde un usuario de X llamó a votar al legislador Juan Manuel López, también del espacio de Lilita Carrió, en las elecciones nacionales de octubre, para que Iglesias saliera de sí al exhibir su indignación.

«Sí, claro. Sensatísima. Los que voltearon a Aranguren porque no se podían subir las tarifas, los que levantaron la primera sesión de reforma de la fórmula jubilatoria y le dijeron fascista a Patricia Bullrich, abriendo la puerta a las 14 toneladas de piedra, los que forman parte hoy de la coalición del déficit que quiere dinamitar al país. Muy sensato», disparó el diputado ultraoficialista.

Y fue López quien le contestó. «Estás equivocado. Perteneciste a la Coalición Cívica cuatro años, fuiste dos veces candidato a diputado nacional por ella y quedaste enojado. También integraste la lista de Carrió en 2017 y nunca te oí decir nada al respecto. Tuvimos una disciplina parlamentaria estricta con el gobierno de Macri, mejor que la del promedio del PRO», le recordó sobre la alusión a “las 14 toneladas de piedra”.