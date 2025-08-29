SUBEN LOS PASAJES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL AMBA: A CUÁNTO SE IRÁ EL BOLETO MÍNIMO
Los boletos de subte y colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense subirán casi un 4% en septiembre, de acuerdo al esquema vigente.
La Resolución 135 del Ministerio de Transporte porteña consta cómo quedó el nuevo cuadro tarifario para las líneas de colectivos que tienen jurisdicción dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que son la 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
En el caso del subte, el boleto tendrá un aumento del 3,87%, lo que llevará a $ 1.071 el costo para quienes hagan hasta 20 viajes por mes pagando con una SUBE registrada, o $ 1.702,89 para los que abonen con una tarjeta sin registrar.
En el Premetro, el boleto mínimo será de $ 374,85, o bien de $ 596,01 si se paga con una SUBE sin registrar.
Mientras tanto, los colectivos de jurisdicción nacional que circulen por el AMBA seguirán teniendo un boleto mínimo de $ 451,01 tras el aumento del 7% aplicado en julio de este año, y las líneas que sólo funcionen en territorio bonaerense tendrán un costo mínimo de $ 529,25, y un máximo de $ 680,47 hasta los 27 kilómetros.