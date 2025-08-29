Suben los pasajes del transporte público en el AMBA: a cuánto se irá el boleto mínimo

El subte y los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán alrededor de un 3,9% a partir del lunes, 1o de septiembre, de acuerdo al esquema vigente para la actualización automática de las tarifas del transporte público.

Con una inflación del 1,9% registrada en agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se supone que a ese porcentaje se le sumen dos puntos para llegar al incremento que se hará sentir en septiembre.

Así, pagando con una SUBE registrada el precio mínimo de un viaje en colectivo será de $ 526,15 para la primera sección (de 0 a 3 kilómetros de recorrido) y de $ 676,48 para los viajes más largos, de 27 kilómetros.

El aumento será mayor en el caso de los boletos pagados con una tarjeta SUBE sin registrar, pero se mantendrán los descuentos para quienes combinen varios medios de transporte en un lapso determinado de tiempo y se aplicará el descuento del 55% a grupos como los usuarios de la tarifa social y los combatientes de Malvinas.