PATRULLA PREVENTIVA VIERON EL PATRULLERO Y DECIDIERON ESCONDER UN PLANTERO CON MARIHUANA EN UN BALDIO

Luego de ello, los sujetos huyeron y el personal, ingreso al predio, donde encontró siete plantines.

Agentes de la Comisaría Séptima Metropolitana acudieron esta siesta hasta Pasaje Julio Tort al 2645, donde personal de la División Patrulla Preventiva, solicitaban colaboración.

Al llegar, uno de los efectivos comento que siendo las 14, siguieron hasta el lugar varios sujetos que transportaban una maseta con varios plantines similares a cannabis sativa.

Por ello, ingresaron y rastrillaron el monte donde hallaron el plantero con siete plantitas de marihuana, que fueron incautadas por personal de la Dirección de Consumos Problemáticos, luego de las pruebas de campo.

