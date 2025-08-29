PLAN PROVINCIAL DE VIVIENDAS: EL IPDUV REALIZÓ INSCRIPCIONES PARA EL PRÓXIMO SORTEO EN QUITILIPI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizó ayer una jornada de inscripción en Quitilipi, de cara al sorteo público de unidades habitacionales previsto para las próximas semanas.

La actividad se llevó a cabo de 9 a 15 hs en la sede de avenida 25 de Mayo 545, donde vecinos pudieron inscribirse y actualizar sus datos en el sistema.

El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, destacó “la gran concurrencia y el interés de la comunidad por acceder a una vivienda propia, lo que reafirma la importancia de un sistema de adjudicación transparente y equitativo”.

Desde el IPDUV remarcaron que estas instancias se enmarcan en una estrategia integral orientada a garantizar el derecho a la vivienda digna, promover la inclusión social y fortalecer el arraigo territorial.

Asimismo, adelantaron que se planifican nuevos sorteos en distintas localidades para ampliar el alcance de los programas habitacionales en la provincia.

El acceso a la vivienda es una de las políticas más valoradas por las familias, ya que significa seguridad, igualdad de oportunidades y arraigo en Quitilipi; por eso, las autoridades valoraron que cientos de vecinos se hayan acercado y muestren interés en el próximo sorteo del IPDUV.

Relacionado