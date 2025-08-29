JAVIER MILEI PRECIPITÓ LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO Y LO OBLIGA A DENUNCIAR A DIEGO SPAGNUOLO

El mandatario sostuvo durante una caravana en Lomas de Zamora que llevará al ex titular de ANDIS ante la Justicia. Qué pruebas hay en su contra.

En el marco de un cambio en la estrategia del Ejecutivo sobre el caso de presuntas coimas que salpica a la secretaria de Presidencia, Karina Milei , y a su mano derecha, Eduardo «Lule» Menem , el Gobierno no descarta elevar una denuncia contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Sapgnuolo . Según pudo saber este medio, en Casa Rosada no estaba en los planes avanzar en ese sentido hasta que el exfuncionario declarara ante la Justicia, pero la confirmación del propio presidente, Javier Milei , precipitó los planes.

En el mientras tanto, Spagnuolo designó a Ignacio Rada Schultze como su abogado para que lo represente en la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi . De esta manera, rechazó la sugerencia de Casa Rosada, que puso a su disposición a Santiago Viola, abogado cercano a los hermanos Milei.

Javier Milei mantiene su agenda pese al caso ANDIS

Si bien no tiene agenda oficial prevista para este viernes, Ámbito pudo sabe que el presidente Javier Milei grabará una entrevista. Será la primera que ofrece desde que se revelaron los audios.

Como anticipó este medio, no está previsto que el Presidente modifique su agenda más allá de las revelaciones que generó el caso de presuntas coimas ni los incidentes en Lomas de Zamora. De hecho, está previsto que encabece el cierre de campaña bonaerense en Moreno el miércoles de la semana próxima.

En tanto el jueves, una vez que comience la veda electoral, es posible que Milei emprenda un viaje a Estados Unidos. La gira, lo llevará a las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, para participar de encuentros con empresarios. El seis de septiembre, un día antes de la votación, el Presidente regresaría a la Argentina. «Está todo dispuesto para que suceda», señalaron en Casa Rosada a este medio, aunque por cuestiones de seguridad evitan confirmarlo.