VILELAS: DETUVIERON A UN HOMBRE POR SUSTRAER BIENES DE UN DOMICILIO

En su poder secuestraron un secarropas, un teléfono y calzados

Anoche un vecino informó a los agentes que ingresaron a su domicilio y sustrajeron varios bienes. Los agentes del Servicio Externo tomaron conocimiento y comenzaron patrullajes por inmediaciones de la zona donde ocurrió el hecho.

Minutos después, demoraron a un joven de 27 años que intentaba esconder todo en una región boscosa a pocos metros del domicilio. Secuestraron un secarropas, un par de botines y un teléfono. Allí se hizo presente el denunciante y reconoció sus bienes.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso que el demorado sea notificado de su aprehensión y los bienes restituídos a su dueño.

