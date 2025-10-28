EN SU PODER TENÍAN UN ARSENAL Y UN UNIFORME POLICIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Servicio Externo identificó a dos hombres y descubrieron que tenían armas de fuego que no pudieron justificar.

Anoche alrededor de las 1.30, los efectivos realizaban recorridas de prevención de ilícitos por los barrios de la jurisdicción, identificación de vehículos y personas.

En el barrio Villa Prosperidad demoraron a dos hombres que al ver a los agentes intentaron cambiar de dirección, pero los agentes los alcanzaron, ofrecieron tenaz resistencia agrediendo a los agentes, sin lesionarlos. Allí solicitaron que exhiban lo que llevaban en su mochila fue así que descubrieron un arsenal.

En su poder tenían una pistola 9mm Tanfoglio, dos almacenes cargadores, 46 cartuchos calibre 9 mm, un revolver de juguete, pantalón, camisa y gorra de uniforme policial, un cuchillo y una balanza digital. No supieron dar explicaciones sobre lo hallado. Procedieron al secuestro y al traslado a la dependencia policial.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso que los demorados de 49 y 33 años sean notificados de su aprehensión por Supuesto Atentado y Resistencia Contra la Autoridad y Supuesta infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

Relacionado