“VIDEO” VOLCO LA CAMIONETA DE PROFESORES EN EL IMPENETRABLE

El hecho ocurrió en el Paraje conocido como RUEDA AMARILLA ubicado entre Misión nueva Pompeya y Fuerte Esperanza, la camioneta marca Chevrolet circulaba, motivo que están investigando perdió el control y volcó los ocupante Profesores Romero y Ruda fueron trasladados hasta un centro de mayor complejidad, pero los primeros informes dicen que solo tiene lesiones leves.-

INFORME POLICIAL

DZIJJC SUP. XXI CRIA. M. N. POMPEYA FECHA: 11/08/21 HS: 20:30

LUGAR: CAMINO RURAL RUEDA AMARILLA CAUSA: SUP. ACCIDENTE DE TRANSITO

A las 17:45 horas se recepciono un llamado telefónico de ROMERO DANIEL, mediante cual informaban del vuelco de su camioneta en un camino vecinal conocido como Rueda Amarilla en ocasión de dirigirse hacia la ciudad de Castelli procedente del Zauzalito. Virtud de ello nos constituimos al lugar sin tener precisiones respecto al mismo. A 30 km aproximadamente distante esta localidad, se observó sobre camino de tierra vestigios e indicios de lo que fue el accidente pero ya no se encontraban personas algunas ni vehículo involucrado.

De averiguaciones se determinó que ciudadanos DANIEL ROMERO y LETICIA RUDAS, ambos docentes habrían recibido la asistencia de varias personas que por el lugar pasaron y que luego continuaron camino hacia Miraflores.

Se recepcionaron fotos relacionadas al siniestro el cual habría ocurrido a horas 14:00 estimativamente. .

