VIDEO: UN HOMBRE DENUNCIO A SU EX PAREJA POR DESTROZARLE LA CAMIONETA A MARTILLAZOS
Video: un hombre denunció a su expareja por destrozarle la camioneta a martillazos en General Madariaga
Un hombre de 70 años solicitó una orden de restricción luego de que su ex pareja, de 46 años, dañara su vehículo mientras él se encontraba trabajando.
Un hombre de 70 años denunció a su expareja y solicitó una orden de restricción luego de que la mujer, de 46 años, destrozara su camioneta a martillazos.
El violento episodio ocurrió este martes en la localidad bonaerense de General Madariaga. El denunciante, identificado como Oscar Lucero, aseguró que Ana Rosmeri Peñalo, de nacionalidad dominicana, se presentó alterada a plena luz del día, descalza y con un martillo, mientras él se encontraba trabajando.
Según se puede ver en las imágenes que fueron registradas por diferentes testigos del ataque, la mujer comenzó a gritar e insultar a su expareja desde la vereda y luego rodeó el vehículo, al que le rompió el parabrisas y los espejos laterales a martillazos.
En su declaración, Lucero señaló que la mujer lo hostigaba de manera reiterada en su comercio con la intención de molestarlo, por lo que solicitó a la Justicia una medida de prohibición de acercamiento y un botón antipánico.