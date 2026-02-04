DESDE EL 1º DE FEBRERO ESTÁ VIGENTE EL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA

La adhesión al régimen se realiza de manera exclusiva a través del sitio web oficial atp.chaco.gob.ar, ingresando con CUIT y Clave Fiscal.

La Administración Tributaria Provincial (ATP) informa que se encuentra vigente el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, que entró en vigencia el 1º de febrero y permite la adhesión hasta el 31 de mayo de 2026, conforme a lo establecido por la Ley N° 3898-F y su modificatoria Ley N° 4213-F.

Este régimen permite regularizar todas las obligaciones fiscales provinciales vencidas hasta el 31 de octubre de 2025, incluyendo los principales tributos administrados por la ATP.

Entre los conceptos alcanzados se encuentran el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con deuda hasta septiembre de 2025; el Régimen Simplificado Provincial, hasta octubre de 2025 inclusive; el Impuesto de Sellos; el Fondo para la Salud Pública; el Impuesto Inmobiliario Rural; tasas retributivas de servicios; multas no firmes y planes de pago caducos o vigentes comprendidos en la normativa. Asimismo, se habilita la refinanciación de planes del mismo régimen que hayan caducado.

REQUISITOS PARA ADHERIR

Para acceder al régimen, los contribuyentes deberán contar con Clave Fiscal; tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico; registrar una CBU, salvo en los planes de pago al contado; tener presentadas las declaraciones juradas de los impuestos involucrados; efectuar el pago del anticipo dentro de los dos días hábiles posteriores al envío del plan; y mantener regularizados los períodos posteriores al último período permitido por ley.

El régimen mantiene los beneficios previstos en la normativa vigente, que incluyen reducción de intereses y condonación de multas, de acuerdo con la modalidad de pago elegida y la cantidad de cuotas seleccionadas.

Por último, la Administración Tributaria Provincial recuerda que se encuentran disponibles los canales oficiales de atención para consultas o asistencia. Los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 3624488700, opción 2; ingresar a atp.chaco.gob.ar o escribir al correo electrónico atp.atcontribuyente@chaco.gob.ar. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 12:00.

