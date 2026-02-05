MACHAGAI: DOS DETENIDOS Y SECUESTRO DE DROGA EN UN OPERATIVO ANTIDROGA

Un importante operativo antidrogas en Machagai permitió desarticular un punto de venta y reforzar la lucha contra el microtráfico en el interior provincial. Dos personas fueron detenidas y se incautaron drogas, dinero y elementos vinculados a la comercialización.

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, efectivos de la División Microtráfico Interior, dependiente del Departamento Antinarcóticos, llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Machagai, que arrojaron resultados positivos.

Los procedimientos se concretaron el pasado 4 de febrero por orden del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de la Provincia. Durante los operativos se logró el secuestro de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento y otros objetos de interés para la causa.

Como resultado de las medidas judiciales, fueron detenidos un hombre de 33 años y su pareja de 30 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, se incautaron más de 40 gramos de cocaína, una suma considerable de dinero en efectivo y municiones, lo que permitió desarticular un punto activo de comercialización de estupefacientes en la zona.

Desde la Dirección Antinarcóticos señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida contra el narcomenudeo, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a la comunidad frente al avance del delito.