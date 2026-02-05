ACUEDUCTO PUERTO LAVALLE–CASTELLI: SAMEEP TRABAJA PARA NORMALIZAR EL SERVICIO

Hasta tanto culminen los trabajos, se encuentra afectado el servicio de agua potable, con baja presión, en las localidades de Villa Río Bermejito, El Espinillo, Juan José Castelli, Miraflores, Fortín Lavalle y Puerto Lavalle.

La empresa Sameep informó que continúa trabajando para finalizar la reparación del Acueducto Puerto Lavalle–Castelli, en la zona de la rotonda de Villa Río Bermejito. Si bien días atrás se había programado un operativo para resolver el inconveniente, las tareas no pudieron concluirse debido a la rotura de una pieza especial. Según indicó el proveedor, la pieza estaría lista el viernes por la mañana y ese mismo día operarios y personal técnico–profesional de Sameep se trasladarán al lugar para realizar su instalación y completar definitivamente la reparación. De manera preventiva, se efectuó un arreglo provisorio para evitar mayores pérdidas del recurso hídrico hasta contar con todos los elementos necesarios.

En este marco, técnicos de la empresa con sede en Resistencia se acercaron a la zona para planificar las tareas y dejar todo en condiciones, a fin de agilizar la reparación una vez disponible la pieza faltante. Durante la visita también participaron técnicos de la Cooperativa de Servicios Públicos “Contraalmirante Gregorio Portillo Ltda.” de Juan José Castelli y del Municipio de Villa Río Bermejito, quienes se pusieron a disposición para colaborar en el restablecimiento del servicio.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó que “estamos trabajando de manera mancomunada con la Cooperativa de Servicios de Castelli, a través de su presidente Agustín Detzel, y con el intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis, para brindar una solución a corto plazo a esta problemática que afecta a varias localidades de la zona”.

Asimismo, Diez remarcó que “una vez subsanado el inconveniente, se reanudará el bombeo y se normalizará la prestación del servicio con la presión y el caudal adecuados”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Acueductos, ingeniero Germán Ojeda Silva, explicó que “los trabajos comenzaron el sábado pasado y, al excavar para efectuar la reparación, se constató que estaba rota la pieza especial en la derivación hacia el acueducto de Villa Río Bermejito, motivo por el cual la tarea quedó inconclusa”.

Finalmente, Ojeda Silva señaló que “en el día de ayer se realizó una reparación provisoria para evitar mayores pérdidas del recurso hasta contar con la pieza especial y poder concluir el trabajo”.

Relacionado