EL ESPINILLO: HABILITARON LA PILETA MUNICIPAL Y REALIZARON ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA VECINOS

En la jornada del 03 de febrero, a partir de las 16:00 horas, el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar, junto al presidente del Concejo Darío Ramírez y el equipo municipal, dejaron oficialmente habilitada la pileta de natación municipal, en un evento que convocó a más de 400 niños, adolescentes y vecinos.

La apertura del espacio recreativo se desarrolló en un clima de alegría y participación, consolidándose como una propuesta destinada a brindar contención, recreación y bienestar a la comunidad durante la temporada estival.

De manera simultánea, en el camping municipal, y bajo la coordinación del municipio, se llevó a cabo la segunda jornada de corte de cabello gratuito, destinada a niños, adolescentes y vecinos de la localidad, una iniciativa solidaria que tuvo una importante concurrencia.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política de fortalecimiento de las actividades comunitarias, promoviendo la inclusión y la participación activa de la comunidad en espacios públicos.

De la jornada participaron el intendente Zenón Cuellar, el presidente del Concejo Darío Ramírez, la subsecretaria de Cultura, Olinda González, y el subsecretario de Deporte, Alberto Argañaraz, quienes acompañaron las actividades y dialogaron con los vecinos.

Las autoridades remarcaron que este tipo de propuestas continuarán desarrollándose, reafirmando el compromiso del municipio con el bienestar social y la integración comunitaria.

