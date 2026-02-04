UN PROYECTO PARA FORTALECER LA ECONOMÍA LOCAL: EL IMPACTO DE IACCO

El inicio de la construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico abre una oportunidad estratégica para fortalecer la economía local y optimizar el uso de los recursos destinados a la salud.

El avance de la obra del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico (IACCO) no solo representa un paso fundamental para ampliar el acceso a la salud en la provincia, sino que también abre un escenario de impacto económico positivo para el Chaco.

Actualmente, una parte significativa de los recursos destinados a la atención de patologías cardiológicas y oncológicas de alta complejidad se canaliza a través de derivaciones a centros ubicados en otras provincias. Esos traslados implican costos elevados asociados a prácticas médicas, logística, alojamiento y transporte, que hoy se realizan fuera del territorio chaqueño.

La construcción de IACCO comienza a sentar las bases para revertir esa dinámica. Al contar con un centro de alta complejidad en la provincia, una porción sustancial de esos recursos podrá permanecer y circular en la economía local, fortaleciendo el sistema de salud y generando un efecto multiplicador en distintos sectores vinculados a la actividad sanitaria, científica y tecnológica.

En ese sentido, el proyecto se inscribe en una mirada integral del desarrollo: invertir en salud también es invertir en eficiencia, en uso responsable de los recursos y en crecimiento económico. La obra del IACCO habilita un modelo que busca mejorar la atención médica y, al mismo tiempo, contribuir a un sistema más sostenible para la provincia.

Para transformar el sueño en realidad es fundamental el aporte de diferentes sectores que en forma colaborativa se suman para mantener el avance sostenido de una obra que permitirá fortalecer el sistema de salud de la provincia y la región.

Con la obra ya en marcha, el Instituto comienza a consolidarse como una respuesta estructural a una necesidad sanitaria histórica y como una oportunidad para que el Chaco fortalezca su capacidad de resolver, dentro de su propio territorio, demandas que durante años debieron atenderse fuera de la provincia.

El Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico es una institución privada sin fines de lucro impulsada por la iniciativa compartida referentes y profesionales médicos y la Fundación Los Dinosaurios, integrada por empleados y ex empleados del Nuevo Banco del Chaco, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad histórica de la comunidad y fortalecer el sistema de salud provincial.

