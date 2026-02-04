CAPITANICH DEFENDIÓ EL TRABAJO, EL CRECIMIENTO SOSTENIDO Y LA OBRA PÚBLICA COMO LA VERDADERA POLÍTICA SOCIAL

El senador nacional Jorge Capitanich fue invitado al canal Crónica Televisión para analizar la situación social que atraviesan los argentinos, en particular los sectores más vulnerables. En ese marco, destacó la necesidad de recuperar la inversión en infraestructura, incentivar la producción industrial y generar empleos de calidad con mejores salarios.

Consultado sobre la situación de los habitantes del barrio conocido como Villa 31, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capitanich amplió su análisis al conjunto del país y advirtió sobre el impacto estructural del ajuste en la obra pública.

“Argentina necesita una fuerte inversión en infraestructura social básica: agua potable, viviendas accesibles, áreas verdes, cloacas, red de fibra óptica, electricidad, gas, cordón cuneta, pavimento urbano y red vial. Esa inversión equivale a unos 250 mil millones de dólares. Si no se invierte en infraestructura, los problemas se agravan, del mismo modo que se profundiza la crisis si no crece la economía con generación de empleo de calidad y mejores salarios”, sostuvo.

Para el senador, el país atraviesa un proceso de agudización de las desigualdades sociales, caracterizado por un tipo de cambio apreciado, desindustrialización, caída del salario real y precarización del empleo, en un contexto de aumentos sostenidos en servicios, alquileres, medicamentos, combustibles y alimentos.

En una comparación con el escenario internacional, Capitanich señaló que, en los últimos 50 años, los países que más crecieron invirtieron en promedio el 3,58 % de su Producto Bruto, mientras que en Argentina la inversión fue inferior al 2 %.

Por ese motivo, remarcó la urgente necesidad de reactivar la obra pública, subrayando su efecto multiplicador sobre la economía: “En muchas provincias se realizaron obras, pero todavía falta una inversión significativa en infraestructura, a diferencia de la realidad que existe en la Ciudad de Buenos Aires”.

Desde una mirada federal, recordó que en la Argentina existen más de 5.400 barrios populares con severos déficits de infraestructura, y sostuvo que para generar los recursos necesarios es imprescindible combatir la evasión tributaria. “Hay una evasión alevosa: 3,4 % de gasto tributario y 7,1 % de evasión fiscal”, afirmó.

Finalmente, al referirse a los barrios populares, planteó la necesidad de un plan integral de urbanización, que garantice títulos de propiedad y acceso a infraestructura básica, y cuestionó las visiones simplistas de la extrema derecha basadas en la eliminación de villas y la estigmatización de los inmigrantes.

“La mejor política social es el trabajo y el crecimiento sostenido”, concluyó.

Relacionado