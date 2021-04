video# LO ADELANTAMOS,  WICHI EL PINTADO “EL CONFLICTO SE AGRANDA, CAMBIARON LUGAR DE VOTACION, EX ALUMNOS DE 70 AÑOS, DENUNCIAS DE FRAUDE CONTRA JULIO GARCIA”

Se realizó la elecciones del concejo comunitario escolar de la escuela Intercultural Bilingüe de Wichi El Pintado, según denuncian varios dirigente de los PUEBLOS WICHI, que el acto eleccionario fue maratónico, duro una hora aproximadamente donde se cree votaron una 50 personas, no dejando votar a todos, dicen que en el padrón figuraban ex alumnos del establecimiento de 70 años de edad, votaron en un jardín de Infantes, cuando el grupo opositor llego al jardín para intentar votar Julio García tomo las URNA y se fue a POMPEYA custodiado por la Policía.-

En entrevista de este medio con dirigentes de los pueblos WICHI entre otras cosas nos dijeron “desde el inicio , desde la convocatoria está plagada de irregularidades , realizaron impugnaciones fuera de termino , incluyeron en el padrón a alumnos y tutores que no pertenecen a los pueblos originarios, están en la categoría EX ALUMNOS vecinos de EL SAUZALITO que tienen 65 y 70 años, imposible que puedan ser ex alumnos de la escuela, hay gente de Misión Nueva Pompeya, El Sauzal, El Sauzalito, los lotes e incluso de LAGUNA YEMA Formosa, también están en el padrón alumnos y tutores criollos no originarios, en contra del reglamento de la elección.-

ACEPTACIÓN PRIMERO, LUEGO LA IMPUGNACIÓN “FUERA DE TÉRMINO”

Por medio de la resolución N° 7 la junta electoral “dice que la elección fue suspendida el 25 de marzo y la JUNTA ELECTORAL avaló que LORENZO MATORRAS, ARIEL FABIAN Y AMANCIO REINOSO sean candidatos a concejeros de la lista N° 1 por ser tutores de alumno de la institución; y el 22 DE ABRIL por medio de la resolución N° 5 /0221 de la junta electoral , ya fuera de termino (por que la fecha de cierre de las impugnaciones fueron 16 de abril), esta resolución invalida a los tres candidatos a concejero de la lista N° 1 y a raíz de esta resolución NO oficializan la lista UNO para competir en las elecciones del día de la fecha, todo en forma irregular.-

PEDIDO DE NULIDAD DE LA ELECCION

Los dirigentes y Candidatos de la LISTA N° 1 ARIEL FABIAN , AMANCIO REINOSO y LORENZO MATORRAS; juntos a QUITERIO ARANDA vocal del IDACH de El Sauzal , EDUARDO MENDOZA presidente del Concejo de la Municipalidad de EL SAUZALITO , PABLO RIOS Presidente de la Asociación Wichi El Pintado , MANUEL NASER Presidente de la Asociación EL SAUZAL, Solicitan intervención urgente y anulación del acto eleccionario por los descripto anteriormente , la misma es dirigida al Poder Ejecutivo provincial Ctdor Jorge Milton Capitanich, a la ministra de Educación del Chaco Prof. Daniela Torrente, al poder legislativo del Chaco “a todos los bloques” y al poder judicial del Chaco.-

Cierran la nota dando a conocer y recordando el Articulo 169 de la OIT que dice “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”.

