”VER PARA SER LIBRES”: SE LLEVARÁ A CABO LA TERCERA EDICIÓN DE OPERATIVOS ITINERANTES EN LA PROVINCIA

Los operativos comenzarán este lunes 29 de septiembre y se extenderán durante dos semanas en distintas localidades de la provincia. Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de un móvil oftalmológico adaptado con laboratorio propio, en El Impenetrable, que permitirá fabricar los anteojos en el acto. Cada jornada se llevará a cabo en escuelas y hospitales de referencia, con la participación de equipos interdisciplinarios y móviles sanitarios adaptados.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, coordinará la tercera etapa del programa nacional Ver Para Ser Libres, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años de escuelas primarias rurales y periféricas, quienes reciben revisiones oftalmológicas y la entrega inmediata de los anteojos.

El objetivo es mejorar el rendimiento escolar, fomentar la autonomía y promover el bienestar integral de los estudiantes.

JORNADAS ITINERANTES

En el mes de septiembre se atenderá en Quitilipi, Machagai y Colonia Aborigen; y en octubre en Presidencia de la Plaza, Colonia Elisa, Las Garcitas, Presidencia Roca, Laguna Limpia, Ciervo Petiso, La Verde, Lapachito y Resistencia.

UN MÓVIL ESPECIAL PARA EL IMPENETRABLE

Este servicio recorrerá durante la primera semana El Sauzalito, parajes El Sauzal y Wichi, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y El Espinillo, garantizando atención inmediata a niños y adolescentes de la región.

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, destacó: “Estamos muy contentos porque a partir de este lunes 29 podremos llegar con un móvil que elabora los anteojos en el momento, algo inédito en El Impenetrable. Sabemos que sin el Estado, muchos de estos chicos no tendrían posibilidad de acceder a una consulta oftalmológica”.

En las dos etapas anteriores, el programa permitió realizar más de 4.500 consultas oftalmológicas y entregar alrededor de 3.000 pares de anteojos en distintas localidades del Chaco. Para esta nueva edición, solo en El Impenetrable, se prevé la fabricación y entrega de más de 700 anteojos en cinco jornadas consecutivas.

La ministra remarcó la importancia del impacto de esta política pública: “Es un antes y un después. Los chicos se emocionan al poder ver con claridad, miran sus manos con sorpresa. Eso cambia su vida, su rendimiento escolar, su autoestima y su día a día”.

Los operativos se desarrollarán de manera articulada entre los ministerios de Desarrollo Humano, Salud Pública y Educación, junto a equipos técnicos nacionales.

