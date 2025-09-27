MILEI INAUGURÓ LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO: «HAY QUE REFORMAR EL MERCADO DEL TRABAJO»

El presidente Javier Milei regresó al país tras una intensa gira por Estados Unidos, donde recibió un fuerte respaldo del gobierno de Donald Trump y pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Este sábado, el mandatario retomó sus actividades oficiales en Argentina al encabezar la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento clave del sector turístico que se celebra del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

Durante su discurso de menos de 10 minutos en la apertura de la FIT, Milei defendió con firmeza las políticas económicas de su gobierno y abogó por la necesidad de implementar reformas fiscales y laborales para impulsar la competitividad del país.

« Es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivo s. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables», afirmó el Presidente. , afirmó el Presidente.