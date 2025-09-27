MILEI INAUGURÓ LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO: «HAY QUE REFORMAR EL MERCADO DEL TRABAJO»
El presidente retomó sus actividades oficiales en el país tras el encuentro con Donald Trump en Estados Unidos.
Además, rechazó soluciones como «devaluaciones recurrentes», la emisión descontrolada de pesos o regulaciones que obliguen a los ciudadanos a vacacionar dentro del país, argumentando que estas medidas no son sostenibles. Apuntó contra la «industria del juicio» y el «subsidio eterno», y dijo que tanto la reforma laboral como fiscal son necesarias para que Argentina se vuelva competitiva.
«Si inclinamos la cancha, le podemos competir de igual a igual a cualquier destino del mundo», aseveró. «Por eso los invito a no aflojar, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Vamos que se puede«, concluyó su mensaje el mandatario.
Milei estuvo acompañado en el evento por figuras clave de su gabinete, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.
La FIT, que reúne a referentes internacionales del sector turístico, marcó la reaparición pública del Presidente en la agenda local tras varios días en el exterior.