«VENÍS GOLPEÁNDOME HACE TRES DÍAS SEGUIDOS»: DIFUNDIERON FOTOS DE YÁÑEZ GOLPEADA Y LOS CHATS CON FERNÁNDEZ

Las fotos, difundidas por Infobae, dan cuenta de los golpes recibidos por Fabiola Yáñez, quien denunció a Alberto Fernández ante la Justicia por violencia de género esta semana. En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y en la cara.

Dichas fotos fueron enviadas por Yáñez al exmandatario, reprochándole su actitud violenta: «Esto no funciona así. Todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte, y vos me golpeas físicamente. No hay explicación», escribió.

También figura la respuesta del ex jefe de Estado: «Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení». Yañez insiste y le dice: «Me volves a golpear. Estás loco». Y Fernández replica: «Me siento mal».

En esta línea, la mujer le remarca: «Venís golpeándome hace 3 días seguidos». En la conversación, Fernández se victimiza y escribe: «Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal».

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: «Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste». Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: «Esto es cuando me pegaste sin querer».