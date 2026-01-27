VECINOS DEL BARRIO ANSES DE JUAN JOSÉ CASTELLI RECLAMAN URGENTE REPARACIÓN DE CANALES INTUBADOS

Vecinos del Barrio ANSES de la ciudad de Juan José Castelli solicitan de manera urgente la intervención del organismo correspondiente para la reparación de las tapas de los canales intubados, las cuales se encuentran en avanzado estado de deterioro. La situación genera gran preocupación entre los habitantes del sector, ya que representa un serio riesgo para quienes transitan por la zona.

Según manifestaron, el mal estado de las tapas puede observarse claramente en las imágenes registradas por los propios vecinos, donde se evidencian roturas y hundimientos peligrosos. Sin embargo, lo más alarmante es que ya se han producido accidentes como consecuencia de esta problemática.

Uno de los vecinos relató que recientemente una mujer cayó junto a un menor al ceder una de las tapas. “Gracias a Dios solo fue un accidente y no pasó a mayores”, expresó, aunque remarcó que la situación podría haber tenido consecuencias graves.

Asimismo, el vecino señaló que realizó llamados a los organismos competentes para dar aviso sobre el estado de los canales, pero hasta el momento no obtuvo respuesta ni asistencia alguna.

Ante este escenario, los vecinos reiteran el pedido de una pronta intervención antes de que ocurra un hecho de mayor gravedad, y apelan a la responsabilidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la comunidad.

