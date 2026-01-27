JOVEN EN GRAVE ESTADO AL CHOCAR SU MOTO CON UN ACOPLADO

Sucedió esta mañana a eso de las 6.30 en la Colectora mano ascendente de la Ruta Nacional Nº 16 Kilómetro 10.

Agentes de Policía Caminera, Criminalística y de la Comisaria Octava arribaron al lugar, donde hallaron a un ciudadano de 32 años tirado sobre la cinta asfáltica y a su lado su motocicleta Honda Wave con daños visibles en su estructura.

Cerca de este, estacionado estaba un camión marca Mercedes Benz con acoplado, siendo su conductor un hombre de 34 años, con domicilio en Santa Fe.

El lesionado fue llevado al Hospital Perrando, donde ingreso con un diagnostico medico de “TEC GRAVE”, permanece en Shock Room inconsciente.-

