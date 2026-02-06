«VAS A TENER QUE EXPLICÁRSELO A LOS CHICOS»: DESCUBRIÓ A SU PAREJA CON OTRO HOMBRE EN UN HOTEL ALOJAMIENTO
Filmó a su pareja en el momento en que ingresaba a un hotel alojamiento con un amante en la localidad de Villa María, Córdoba.
Mi amor, disfrutalo, quedate tranquila«, se escucha decir a la persona afectada por la infidelidad en el video que registró, mientras se acercaba a la mujer. Luego, apuntó con la cámara hacia el acompañante y agregó con ironía: «Disfrutá a la chica«.
Segundos después, el clima se tornó más tenso cuando lo desafió a dar la cara: «¿Cómo es tu nombre, flaco? Si tenés un poquito de huevo, decime el nombre«, reclamó.
Mientras la mujer intentaba dar una explicación, el hombre continuó con su descargo: «Mirá qué lindo, seguí cogie…«.