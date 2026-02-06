Resistencia SECUESTRAN MÁS DE MEDIO KILO DE COCAÍNA Y UN ARMA DE FUEGO

Sucedió en calle Ciervo de los pantanos N° 2400, cerca de la colectora de la Ruta Nacional N° 11.

Cerca de las 1:20 de este viernes, efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de más de medio kilo de cocaína de máxima pureza y un arma de fuego.

El personal del servicio externo realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de la colectora de la Ruta Nacional N° 11, cuando observaron a un hombre vestido con ropa oscura que, al notar la presencia policial, emprendió la huida hacia la calle Ciervo de los Pantanos, en dirección al barrio Carpincho Macho.

Durante la persecución, el sospechoso arrojó un bolso e ingresó a una zona boscosa. Minutos después, los uniformados escucharon detonaciones provenientes del interior del monte, por lo que se resguardaron y solicitaron apoyo.

Con la presencia de distintas divisiones, Patrulla Preventiva, División Lince, Comisaría Sexta, Undécima y Decimocuarta se inspeccionó el bolso abandonado. En su interior se encontró 513 gramos de cocaína de máxima pureza, envuelta en cinta de embalar amarilla, un revólver calibre 22, con cartuchos y una vaina servida.



El procedimiento contó con la intervención de la Dirección General de Consumos Problemáticos, cuyo personal realizó las pruebas de campo confirmando el resultado positivo para cocaína.

La Fiscal Antidrogas N° 1, Dra. Agustina Colussi, dispuso el secuestro de la sustancia y del arma de fuego.

