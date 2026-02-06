SAENZ PEÑA DETIENEN A MENOR QUE INGRESO A VARIAS VIVIENDAS A ROBAR

El menor fue detenido en el barrio Ginez Benitez.

La División Patrulla Preventiva llevó adelante un procedimiento en el centro de la ciudad de Saenz Peña, que culminó con la conducción de un adolescente de 16 años, señalado por ingresar a varias viviendas.



Durante la mañana, vecinos alertaron a la policía sobre un sujeto que habría ingresado a domicilios con intenciones de robo, dándose a la fuga al ser descubierto. Gracias a datos aportados por residentes, cámaras de seguridad y el análisis de filmaciones de la División Central de Despacho, se logró identificar al sospechoso.



Este viernes a eso de las 14, se dispuso un operativo cerrojo con móviles de la División Patrulla Preventiva y de la División Cuerpo Operaciones Motorizada. El despliegue permitió interceptar al joven en la vía pública en la calle 4 entre 15 y 17 del barrio Belgrano, quien intentó escapar y opuso resistencia al momento de su conducción.

El menor fue conducido a la Comisaria local.

