BECARIA DE LA UNNE DESCUBRE UBICACIÓN INUSUAL DE PROTEÍNA CLAVE EN CÁNCER DE OVARIO

Sofía Perrin Turene, Becaria del Programa EVC -CIN, halló que HER2 se expresa mayormente en el núcleo de células tumorales de ovario y no en la membrana, como se observa habitualmente. Este detalle podría influir en la comprensión de cómo esta proteína contribuye a la progresión de un cáncer cuya mortalidad aumentará casi un 50% en las próximas dos décadas.

La estudiante de Medicina de la UNNE Sofía Perrin Turene presentó un trabajo de investigación sobre el receptor HER2, una proteína que participa en el desarrollo de distintos tipos de cáncer ginecológico.

El estudio lo lleva adelante gracias a una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC – CIN) y tiene como directores a los doctores Maria Alicia Cortés (CONICET/ Facultad de Medicina- UNNE) y Marcelo Marín (Biología Molecular- IMR- UNNE).

El cáncer de ovario registró 2.191 casos nuevos en Argentina durante 2022. Las proyecciones indican que para 2045 esta cifra podría aumentar un 40,2%. La mortalidad alcanzó 1.420 casos en 2022, con un incremento estimado del 46,2% para el mismo período. Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina según estas cifras, detrás de Brasil, México y Colombia.

Los receptores ErbB son proteínas que se encuentran en la superficie de las células. El HER2 es uno de estos receptores. Funcionan como sensores que reciben señales externas y las transmiten al interior de la célula, donde influyen en procesos como el movimiento, la división y la supervivencia celular.

Hasta el momento, la presencia de HER2 en el cáncer de ovario muestra cifras que varían entre el 5% y el 66% según distintos estudios. Esta variación sugiere que podría utilizarse tanto para evaluar el pronóstico de la enfermedad como para diseñar tratamientos.

El estudio de la becaria encontró que HER2 se expresa en la membrana celular solo en el 4% de los casos analizados. Sin embargo, detectó que esta proteína aparece en el núcleo de las células en un 38% de los casos. Esta localización nuclear podría estar vinculada con la activación de mecanismos que favorecen el avance de la enfermedad.

HER2 pertenece a un grupo de cuatro receptores relacionados con el crecimiento celular. Se lo considera oncogénico porque su presencia en tumores se asocia con el desarrollo del cáncer y con la resistencia a los tratamientos de quimioterapia.

La ubicación de HER2 dentro de la célula resulta determinante. Aunque es un receptor que normalmente se encuentra en la membrana, puede ingresar al interior y actuar en el núcleo como regulador de la actividad genética. En el cáncer de ovario, la presencia de HER2 en la membrana se relaciona con un pronóstico desfavorable.

En el cáncer de cuello uterino, HER2 aparece en la membrana y se vincula con la resistencia a los tratamientos. Para casos avanzados con diseminación a otros órganos, se propone combinar el medicamento Herceptin con quimioterapia. No existen estudios sobre su expresión en el núcleo celular en este tipo de cáncer.

El trabajo demuestra que HER2 está presente en el núcleo de las células del cáncer de ovario, que su expresión en la membrana no es elevada, y que no se detecta en el cáncer de cuello uterino.

