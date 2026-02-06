BASAIL SE PREPARA PARA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA “FIESTA DE LA BUENA MIEL”

El Gobierno provincial y el Municipio de Basail ultiman detalles para la realización de la Segunda Edición de la “Fiesta de la Buena Miel”, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en la localidad, con propuestas que integrarán producción, turismo, gastronomía y capacitación.

La subsecretaria de Ganadería y Producción Animal, Mariela Kasko, junto a la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Orlando Morán y al intendente de Basail, Hernán Paniagua, realizaron una reunión organizativa para avanzar en la planificación del evento, que contará con exposiciones de apicultores, muestras de miel orgánica, concursos, capacitaciones, actividades recreativas y propuestas gastronómicas. En el marco de esta celebración también se realizará la Segunda Expo de la Miel de los Humedales.

Kasco destacó la relevancia del encuentro para el desarrollo productivo de la provincia. “Se trata de un evento importantísimo que busca potenciar al sector y mostrar el trabajo de nuestros apicultores. Vamos a poder mostrar la potencialidad y capacidad de quienes elaboran un producto de altísimo valor nutricional como las mieles orgánicas. Chaco es la provincia que más produce a nivel nacional y no tiene techo”, expresó. Además, invitó a la comunidad a participar y disfrutar de las distintas actividades previstas.

Por su parte, Zacarías remarcó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio para consolidar la propuesta. “Este evento combinará turismo, Expo Miel, producción y gastronomía, permitiendo que los apicultores exhiban sus producciones. Será un impulso para posicionar a Basail como un destino turístico de calidad en Chaco”, señaló. Asimismo, adelantó que el Instituto de Turismo brindará capacitaciones y acompañará la organización de actividades recreativas y gastronómicas.

En tanto, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Orlando Morán, subrayó que la iniciativa se enmarca en los lineamientos del gobernador Leandro Zdero para fortalecer la identidad productiva provincial. “La miel es uno de los productos distintivos del Chaco y desde el Gobierno se impulsa su crecimiento. Queremos que sea un evento productivo, pensado para el turismo y para mostrar a la región, al país y al mundo lo que hacen nuestros productores”, afirmó. Además, destacó que se espera una amplia participación de la ciudadanía y especialmente de los jóvenes.

Finalmente, el intendente Paniagua valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y resaltó el impacto del evento para la localidad. “Desde el inicio de la gestión trabajamos para potenciar la tarea del apicultor y fortalecer el turismo local. Buscamos acompañar a los productores y mostrar todo el potencial de nuestra región”, concluyó.

