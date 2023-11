VANESA FONTEINA JURÓ ANTE EL STJ COMO JUEZA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este martes por la mañana en la sede del Superior Tribunal de Justicia se llevó a cabo el acto de juramento de la nueva jueza de Cámara de la provincia del Chaco, Vanesa Fonteina, quien fue elegida por el Consejo de la Magistratura después de finalizar el concurso público de oposición y de antecedentes.

La designación se dio por unanimidad, con el voto de los siete titulares del Consejo: Héctor Daniel Zalazar (presidente), Iride Isabel María Grillo (vicepresidente), Gloria Beatriz Zalazar, (consejera titular), Edgardo Reguera (consejero titular), Ana Mariela Kassor (consejera titular), Carim Peche (consejero titular) y Jessica Yanina Ayala (consejera titular).

La Presidente del STJ, Iride Isabel María Grillo fue la encargada de tomarle juramento a la nueva jueza.

La nueva jueza irá a la Cámara de Apelaciones, donde compartirá Juzgado con Héctor Geijo y Daniela Soledad Meiriño. La Fiscal de Cámara a cargo es Graciela Barreto Griffith.

En el momento que Fonteina recibió la noticia de que fue la elegia dialogó con Diario TAG: «Desde que me recibí, me especialicé en derecho penal y derecho constitucional que creo que me prepara para este cargo. Toda mi carrera fue íntegramente en el fuero penal, primero como empleada, después como secretaria de Fiscalía, secretaria de Cámara del Crimen y después ya como fiscal, que estoy a cargo hace cuatro años».

Relacionado