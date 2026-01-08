VACACIONES 2026: COMO HABILITAR Y USAR LAS TARJETAS DEL NBCH EN EL EXTERIOR

Con la llegada de las vacaciones y el aumento de los viajes al exterior, el Banco del Chaco (NBCH) recordó a sus clientes las ventajas de utilizar la tarjeta de débito Chaco 24 asociada a una cuenta en dólares, una alternativa segura, sencilla y más conveniente para realizar pagos fuera del país.

Desde la entidad explicaron que pagar directamente desde la caja de ahorro en dólares no tiene restricciones ni impuestos sobre los consumos , lo que permite acceder a una cotización más favorable. Todas las gestiones necesarias pueden realizarse de manera digital a través de NBCH24 Online Banking, tanto desde la aplicación como desde la web, de forma fácil y segura.

El uso de la tarjeta de débito Chaco 24 en el exterior no presenta límites para compras y los consumos no están alcanzados por impuestos, siempre que se debiten dólares previamente depositados en la cuenta. Además, todos los movimientos pueden visualizarse en NBCH24 Online Banking, lo que brinda mayor control y seguridad durante el viaje.

Para operar, es indispensable contar con dólares en la cuenta y seleccionarla previamente como cuenta principal para consumos en el exterior. La compra de moneda extranjera puede realizarse desde NBCH24, ingresando al menú Inversiones y luego a la opción Compra/Venta de moneda extranjera.

Otro paso fundamental antes de viajar es realizar el aviso de viaje para habilitar la tarjeta y activar los controles de seguridad que previenen fraudes. Este trámite se realiza desde NBCH24 Online Banking y debe efectuarse con al menos 24 horas de anticipación a la salida del país.

En el caso específico de la tarjeta de débito Chaco 24, la selección de la cuenta en dólares se gestiona desde la versión web de NBCH24, ingresando en el menú «Tarjetas». Desde el banco destacaron que todos los instructivos paso a paso se encuentran disponibles en su sitio web oficial. Los consumos se reflejan en dólares estadounidenses, independientemente de la moneda utilizada en la operación.

Respecto al uso de tarjetas de crédito en el exterior , también es necesario informar previamente las fechas y los países de destino. La habilitación se realiza desde NBCH24 Online Banking, dentro del menú de tarjetas de crédito, o a través de los canales oficiales de cada marca. En este caso, los consumos están alcanzados por la percepción del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, según la normativa vigente, y se reflejan en el resumen en dólares.

Finalmente, desde Nuevo Banco del Chaco recordaron medidas de seguridad clave: ninguna entidad oficial solicita datos personales confidenciales ni claves como PIN, Token o credenciales de Online Banking. Ante cualquier intento de estafa, se recomienda realizar la denuncia en la comisaría más cercana, comunicarse con Red Link al 0800-888-5465 y reportar la situación al banco.