TRUMP ASEGURO QUE EL CONTRO DE EEUU SOBRE VENEZUELA PODRIA DURAR AÑOS

El propio Trump anunció la iniciativa a través de su cuenta en Truth Social, donde aseguró: «Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos».

El presidente estadounidense precisó además que «este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos».

En esa línea, informó que ya dio instrucciones para poner en marcha el mecanismo logístico: «He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos».

Además, el mandatario sostuvo que Venezuela solo podrá comprar productos de Estados Unidos con la plata del petróleo: “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

Sin embargo, el relato oficial de la Casa Blanca encontró matices en el mercado. De acuerdo con Reuters, hasta la mañana del martes las tres mayores petroleras estadounidenses —Exxon Mobil (XOM.N), ConocoPhillips (COP.N) y Chevron (CVX.N)— no habían mantenido contactos con la administración estadounidense vinculados al derrocamiento de Maduro. Esa información contrastó con lo dicho por Trump durante el fin de semana, cuando afirmó haber dialogado con “todas” las compañías petroleras del país, antes y después de la caída del exmandatario venezolano.

Desde Caracas, Rodríguez respondió con un mensaje enfático sobre la supuesta conducción política del país. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, afirmó. Y añadió: «Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta».