MACHAGAI: RESCATARON A UNA MUJER AGREDIDA POR SU PAREJA: SU HIJO LLAMO A LA POLICIA

En la madrugada de este viernes, efectivos de la Comisaría de Machagai intervinieron en un procedimiento que culminó con el rescate de una mujer víctima de violencia de género y la detención de su agresor.

El hecho se inició alrededor de las 2, cuando personal de la Comisaría Machagai se encontraba desarrollando el Operativo «Lince» y fue alertado por el propio hijo de la pareja, un menor de edad, quien se comunicó con la dependencia informando que su padre estaba agrediendo a su madre.

Ante esta situación, los agentes acudieron de inmediato a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Misiones y Uruguay. Al arribar, escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda, por lo que, ante el peligro inminente para la vida de la mujer, hicieron uso de las facultades previstas en el artículo 213º del Código Procesal Penal, que autoriza el ingreso a un domicilio sin orden judicial, en casos de urgencia.

Dentro de la morada, los efectivos se encontraron con un hombre de 43 años, quien se abalanzó contra el personal policial para impedir su aprehensión, siendo finalmente detenido.

Como consecuencia del ataque, un efectivo policial sufrió lesiones en el labio, mientras que otro resultó con heridas en ambas manos y en el antebrazo.

El supuesto agresor fue trasladado a la unidad policial y examinado por el médico en turno. Por disposición del Equipo Fiscal de Feria de Presidencia Roque Sáenz Peña, quedó detenido en una causa por «Supuestas lesiones, resistencia y atentado contra la autoridad», mientras que la mujer y el menor reciben asistencia integral por parte de los organismos correspondientes.