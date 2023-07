UNOS 46 NIÑOS RESULTARON INTOXICADOS EN UN JARDÍN DE INFANTES DE CONCEPCIÓN DEL BERMEJO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Pasado el mediodía de este miércoles, habitantes de la localidad de Concepción del Bermejo se vieron alterados por una intoxicación masiva que se produjo en un Jardín de Infantes por la ingesta de comida que se habría encontrado en mal estado. En total, fueron 46 niños los damnificados , 7 de ellos se trasladaron a Sáenz Peña porque continuaban cursando un cuadro de vómitos y diarrea.

El intendente Raúl Maldonado comentó que tomó conocimiento que «hubo una intoxicación con la comida que se le brindo a los chicos en el Jardín de infantes N° 22 «Doctor Carlos Janik», en un total aproximado de 46 chicos, de los cuales 7 de ellos fueron derivados a Sáenz Peña para un mayor control en función de la evolución porque seguían con vómitos y diarrea». «Al resto de los pacientes se los sigue controlando, pero en líneas generales está controlada la situación«, agregó Maldonado.

El Hospital de Concepción de Bermejo tiene 20 camas para internación, por lo que con esta situación se vio colapsado . Comenzaron a recibir los primeros pacientes después del mediodía y luego había más de 40 personas para ser atenidas. Ante esta situación se comenzó a trabajar en los pasillos del Hospital y en la medida que se iban compensando los pacientes eran derivados a la casa y los que no se podían compensar eran derivados o pasaban a las habitaciones.

«Lo ocurrido en el Jardín formará parte de un sumario administrativo que hará la parte educativa , ya nosotros no somos proveedores del servicio de comedores escolares, lo hace un particular que tiene relación con la parte educativa, el municipio no tiene nada que ver», aclaró.

Maldonado acudió al Hospital de Concepción de Bermejo para prestar ayuda como médico, luego de enterarse de la situación. Según supo «los niños comieron un salpicón de aves , que supongo que, en cuanto a la elaboración, calidad de los insumos como pollo, huevo y todo lo que se utilizó será motivo de estudio y análisis para arribar a algún tipo de diagnóstico . Hay 46 niños cuya salud está en juego», señaló.

