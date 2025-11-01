Uno por uno: quiénes son los 7 diputados del PRO que se pasan a La Libertad Avanza

A solo cinco días de que se llevaron a cabo las elecciones legislativas que dejó como gran triunfante a La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo ha logrado una importante movida política en el Congreso: siete diputados cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, abandonaron el bloque del PRO para sumarse formalmente a la bancada de LLA.

La incorporación de estos siete legisladores al bloque libertario no es solo un cambio de bancada, sino la consolidación de una estructura política propia dentro del esquema del Gobierno. Estos siete diputados conformarán un nuevo sub-bloque que operará bajo la conducción directa de Bullrich.

En relación al motivo de este cambio, fuentes cercanas a la funcionaria explicaron que esta acción formaliza una realidad que ya estaba en marcha. Aunque seguían siendo parte del PRO, estos legisladores ya venían votando consistentemente en sintonía con el oficialismo y ayudando a alinear las posturas de su antiguo bloque con el Gobierno. El traspaso explícito busca otorgarle un carácter formal y definitivo a esta alineación.

Uno por uno, los 7 diputados del PRO que se fugan a La Libertad Avanza Damián Arabia

Sabrina Ajmechet

Laura Rodríguez Machado

Silvana Giudici

Patricia Vázquez

María Luisa González Estevarena (electa en los recientes comicios)

Carlos Almenda (electo en los recientes comicios) Cómo quedará la Cámara de Diputados desde diciembre De esta manera, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) sumará desde diciembre siete diputados a los 80 que tenía previstos tras las elecciones legislativas, obteniendo 87 bancas, apenas por encima del tercio necesario para impedir bloqueos a decretos presidenciales y, sobre todo, imposibilitando el tratamiento de un eventual juicio político a Javier Milei.

El peronismo, no obstante, continuará teniendo el bloque más numeroso, con 99 diputados, conformando con la izquierda (4 legisladores) la oposición más dura a las iniciativas del oficialismo libertario. Quedando 50 diputados como los formalmente no alineados.