UNO POR UNO: QUIÉNES SON LOS 7 DIPUTADOS DEL PRO QUE SE PASAN A LA LIBERTAD AVANZA
Como fieles soldados de Patricia Bullrich, estos legisladores tomaron la decisión de cambiar de bando y poner nuevamente en jaque al partido amarillo.
Uno por uno, los 7 diputados del PRO que se fugan a La Libertad Avanza
- Damián Arabia
- Sabrina Ajmechet
- Laura Rodríguez Machado
- Silvana Giudici
- Patricia Vázquez
- María Luisa González Estevarena (electa en los recientes comicios)
- Carlos Almenda (electo en los recientes comicios)
Cómo quedará la Cámara de Diputados desde diciembre
De esta manera, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) sumará desde diciembre siete diputados a los 80 que tenía previstos tras las elecciones legislativas, obteniendo 87 bancas, apenas por encima del tercio necesario para impedir bloqueos a decretos presidenciales y, sobre todo, imposibilitando el tratamiento de un eventual juicio político a Javier Milei.
Lo que, además —y sobre todo—, pone de manifiesto la materialización de uno de los anhelos más grandes de Karina Milei: hacer crecer a LLA a costa del partido amarillo; o, dicho de otro modo y más contundentemente: borrarlo del mapa político argentino.