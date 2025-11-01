CASTELLI: EL CDI CELEBRÓ EL MES DE LA FAMILIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este viernes 31, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) vivió una emotiva e inolvidable celebración por el Mes de la Familia.

De esta gran fiesta participaron las salitas de 3 años turno mañana y tarde , acompañadas por sus familias, quienes compartieron momentos de alegría, unión y ternura. 💕

Los pequeños presentaron sus remeras personalizadas con bailes y una colorida coreografía, colmando el espacio de sonrisas y emoción.

Acompañaron esta jornada especial la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender, y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander subsecretarios y coordinadores de distintas áreas . 🌼

Tras las presentaciones, los niños y sus familias participaron de divertidos juegos organizados por las seños, disfrutando de una tarde llena de entusiasmo, risas y compañerismo.

