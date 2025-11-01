Identificaron a la mayoría de los muertos en Río de Janeiro: la policía aseguró que 78 tenían antecedentes

“Esta constatación muestra que las restricciones a las operaciones policiales en los últimos cinco años fortalecieron al crimen organizado y aumentaron las disputas territoriales. Las favelas se convirtieron en bases operativas y en un lugar atractivo para que líderes de otros estados vinieran a Río”, dijo este viernes el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, tras presentar los datos oficiales.

El funcionario destacó que los complejos de Penha y de Alemao dejaron de ser el cuartel general del Comando Vermelho solo en Río para convertirse en el centro de mando nacional de la facción: “Hoy son el cuartel general a nivel nacional: desde allí parten las órdenes y directrices para todos los estados donde actúa el Comando Vermelho”, afirmó.

El funcionario subrayó que los dos conjuntos de favelas se convirtieron en bases de entrenamiento para el manejo de armamento y en centros de captación de delincuentes de otros estados. Según explicó, esos “extranjeros” son “formados” en Río y luego regresan a sus lugares de origen para replicar la estructura del Comando Vermelho.

Curi también reveló nombres de jefes del narcotráfico en otros estados que murieron en el operativo: “De Espírito Santo, Russo, jefe del tráfico en Vitória. De Amazonas, Chico Rato y Gringo, jefes en Manaos. De Bahía, Mazola, jefe en Feira de Santana. De Goiás, Fernando Henrique dos Santos, jefe en ese estado”.

Además, precisó que fueron arrestadas 113 personas, 33 de otros estados y 10 adolescentes. Del total, 54 tenían antecedentes. Todos quedaron bajo prisión preventiva tras la audiencia de custodia.