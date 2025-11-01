Nicolás Boniardi Cabra, exdefensor del dirigente piquetero Emerenciano Sena, recuperó la libertad este viernes luego de permanecer detenido desde el miércoles, acusado de filmar con su celular dentro del recinto donde se realizaba la selección de jurados para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Según pudo saber CHACO DÍA POR DÍA, fue liberado alrededor de las 20. La fiscal de Investigaciones 2, Ana González de Pacce, lo imputó por los delitos de desobediencia judicial y perturbación del orden en audiencia de tribunales de justicia, en concurso real.

La principal prueba para determinar si realmente tomó fotos, filmó o intentó comunicarse con algún jurado está en su teléfono celular, un iPhone con funda verde. Como se negó a revelar la clave de acceso, la fiscal solicitó al juez de Garantías N.º 1 de Resistencia, Javier Roy, que ordene su apertura. El magistrado hizo lugar al pedido, y la próxima semana peritos informáticos del Gabinete Científico del Ministerio Público Fiscal intentarán acceder al dispositivo. La tarea, se sabe, podría ser compleja debido al alto nivel de seguridad de este tipo de aparatos, que impide acceder al contenido sin el PIN del usuario.

El escandaloso episodio ocurrió el miércoles por la mañana en el Centro de Convenciones Gala, durante el proceso de selección de jurados. La jueza Dolly Fernández, a cargo de las audiencias, dispuso la expulsión y demora de Boniardi Cabra tras ser sorprendido presuntamente filmando o manipulando un celular dentro del recinto, una acción expresamente prohibida.

El abogado fue trasladado por personal policial y su teléfono quedó secuestrado. La División Cibercrimen intervino para preservar la cadena de custodia y realizar los peritajes correspondientes.

En un primer momento se creyó que Boniardi Cabra continuaba siendo parte de la defensa de Emerenciano Sena —imputado como partícipe necesario del femicidio de su nuera—, pero el abogado Ricardo Osuna aclaró que ya no integra su equipo. “Hace un mes que no hablo con él”, señaló, y explicó que su presencia en el lugar habría sido en carácter de acompañante de su pareja, Rocío de Jesús Ramírez, quien hasta entonces integraba el equipo defensor de César Sena. Ramírez fue reemplazada posteriormente por la exdiputada justicialista Celeste Segovia.

“Tenías todo arreglado”

No es la primera vez que Boniardi Cabra protagoniza un episodio polémico. En julio del año pasado, tras una audiencia en la que el juez de Garantías N.º 2, Héctor Sandoval, modificó la calificación legal de Emerenciano Sena y Marcela Acuña a “homicidio triplemente agravado”, el abogado lanzó un comentario agresivo al magistrado mientras hablaba con la prensa: “Ya tenías todo arreglado, no podés ser tan caradura”, le dijo.

El juez ignoró el exabrupto, pero la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco emitió un comunicado expresando su “total repudio” al “despreciable insulto” del letrado. “Tal situación resulta intolerable en un Estado de Derecho respetuoso de las instituciones, los derechos y las garantías personales, especialmente tratándose de un auxiliar de la Justicia que debe comportarse conforme a los principios y reglas de ética y decoro profesional”, manifestaron en esa oportunidad.