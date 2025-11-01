Sáb. Nov 1st, 2025

ARCA: EL TRÁMITE PARA OBTENER LAS COMPRAS REALIZADAS EN TEMU

By Redaccion 40 minutos ago

Cada vez son más los usuarios que compran diferentes productos en la plataforma china.

Conocé la nueva medida que dispuso ARCA para las compras en Temu. 

Las compras online ganaron popularidad durante los últimos años, desde donde se puede acceder a un amplio abanico de productos de forma segura, rápida y cómoda. En este contexto, Temu, una de las plataformas chinas emergentes, es una de las más utilizadas por los consumidores. Lo cierto es que la calidad de sus artículos y los envíos rápidos son la clave del éxito.

Por este motivo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos controles para las compras en el exterior, obligando a los compradores argentinos a completar un trámite en su sistema. Esta medida busca agilizar la entrega de paquetes y asegurar que las mercaderías cumplan con las normas aduaneras vigentes.

Los requisitos para recibir compras hechas en el exterior

En caso que el comprador no realice este trámite, el organismo impedirá recibir nuevos envíos hasta regularizar la situación.
  •  Valor máximo del pedido: USD 3.000 por envío.
  • Peso del paquete: Hasta 50 kilogramos.
  • Cantidad de unidades: 3 unidades como máximo del mismo producto.
  • Destino del producto: Uso personal exclusivo, sin fines comerciales.

Las nuevas normas del organismo abarcan todas las plataformas de comercio electrónico, como Shein, Temu, Amazon y AliExpress. Si un paquete supera los límites establecidos, podrían pedir papeles extra o cobrar aranceles, lo que puede demorar la entrega.

El trámite que se debe realizar

Quienes reciban envíos internacionales deben registrar la recepción de sus paquetes en el sistema de ARCA, siguiendo estos pasos obligatorios:

  • Paso 1: Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  • Paso 2: Acceder a la sección «Envíos Postales Internacionales».
  • Paso 3: Seleccionar el pedido recibido desde cualquier plataforma internacional.
  • Paso 4: Validar la recepción dentro de los 30 días corridos siguientes a la entrega.

Si no se completa el trámite, ARCA impedirá recibir nuevos envíos hasta regularizar la situación, asegurando un control aduanero más ágil y sin problemas en compras futuras.

