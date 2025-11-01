ARCA: EL TRÁMITE PARA OBTENER LAS COMPRAS REALIZADAS EN TEMU
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Cada vez son más los usuarios que compran diferentes productos en la plataforma china.
Los requisitos para recibir compras hechas en el exterior
- Valor máximo del pedido: USD 3.000 por envío.
- Peso del paquete: Hasta 50 kilogramos.
- Cantidad de unidades: 3 unidades como máximo del mismo producto.
- Destino del producto: Uso personal exclusivo, sin fines comerciales.
Las nuevas normas del organismo abarcan todas las plataformas de comercio electrónico, como Shein, Temu, Amazon y AliExpress. Si un paquete supera los límites establecidos, podrían pedir papeles extra o cobrar aranceles, lo que puede demorar la entrega.
El trámite que se debe realizar
Quienes reciban envíos internacionales deben registrar la recepción de sus paquetes en el sistema de ARCA, siguiendo estos pasos obligatorios:
- Paso 1: Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Paso 2: Acceder a la sección «Envíos Postales Internacionales».
- Paso 3: Seleccionar el pedido recibido desde cualquier plataforma internacional.
- Paso 4: Validar la recepción dentro de los 30 días corridos siguientes a la entrega.
Si no se completa el trámite, ARCA impedirá recibir nuevos envíos hasta regularizar la situación, asegurando un control aduanero más ágil y sin problemas en compras futuras.