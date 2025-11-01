ELECCIONES EN RIVER: DI CARLO BUSCA SER EL SUCESOR DE BRITO POR EL OFICIALISMO Y HAY OTROS CUATRO CANDIDATOS

Con un padrón compuesto por más de 87 mil socios y un sistema de votación inédito, River tendrá elecciones este sábado para elegir a su nuevo presidente. El sucesor de Jorge Brito asumirá en los próximos días y cumplirá mandato hasta fines de 2029.

Entre las 10 y las 20, dentro de las instalaciones del estadio Monumental, los socios podrán elegir entre cinco listas y lo harán a través de la Boleta Única Electrónica. Este sistema promete una votación “fácil y rápida”, al mismo tiempo que garantiza mayor rapidez en el conteo y la difusión de los resultados.

En 2023, bajo la presidencia de Jorge Brito, River reformó su estatuto, razón por la cual ya ningún presidente podrá ser reelecto. De esta manera, el oficialismo presentará al actual secretario general, Stéfano Di Carlo, como candidato, mientras que la oposición se dividirá en cuatro listas.

Elecciones en River: las cinco listas que se presentan

LISTA 1 – RIVER PRIMERO: Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

Luis Belli, candidato a presidente de River (X@lbelliprincipe).

LISTA 2 – FILOSOFÍA RIVER: Stéfano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D’Onofrio.

Stéfano Di Carlo, candidato a presidente de River y actual secretario general (Foto: IG/stefanodcdc)

LISTA 3 – FICHA LIMPIA EN RIVER: Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.

Pablo Lunati, candidato a presidente de River (X@PabloLunati22).

LISTA 4 – RIVER SOMOS TODOS: Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.

Carlos Trillo, candidato a presidente de River (X@DrCarlosTrillo).

LISTA 5 – RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL: Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Daniel Kiper.

Daniel Kiper, candidato a presidente de River (X@kiperdaniel).

Elecciones en River: qué se vota

Comisión Directiva: 1 Presidente, 3 Vicepresidentes, 21 Vocales Titulares y 16 Vocales Suplentes.

1 Presidente, 3 Vicepresidentes, 21 Vocales Titulares y 16 Vocales Suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: 10 Fiscalizadores Titulares y 6 Fiscalizadores Suplentes.

10 Fiscalizadores Titulares y 6 Fiscalizadores Suplentes. Representantes de Socias y Socios: 150 Representantes Titulares y 60 Representantes Suplentes.

Cómo y dónde se vota en River: todo lo que tenés que saber

La votación será el sábado de 10 a 20 (Foto: X@RiverPlate).

La elección será este sábado 1 de noviembre, de 10 a 20 horas. Para votar es obligatorio presentar el DNI físico (no hace falta llevar el carnet de socio). Los accesos habilitados serán por Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno, donde los socios tendrán dos horas gratis para estacionar.

Además, el club dispondrá de un espacio recreativo para niños con juegos e inflables, organizado por la Fundación River, para que los más chicos puedan divertirse mientras los adultos votan.

Unos 87.000 socios están habilitados para votar (X@RiverPlate).

Están habilitados los socios activos mayores de 16 años, con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025 y la cuota de septiembre 2025 paga (se puede abonar hasta el mismo día de la elección a través de RiverID).

La lista ganadora se quedará con la mayoría en todos los órganos, pero la minoría tendrá representación proporcional según la diferencia de votos.

Elecciones en River: cómo es el sistema de boleta única electrónica

La gran novedad de este año es la boleta única electrónica. El socio recibirá una boleta en blanco, la insertará en una impresora, elegirá su lista en una pantalla táctil y la boleta se imprimirá con su elección, que luego deberá depositar en la urna. El sistema busca mayor agilidad y transparencia, y forma parte de la digitalización que el club viene impulsando desde la pandemia, con iniciativas como el River ID y el acceso al estadio por reconocimiento facial o QR.